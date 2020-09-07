Галимов Айрат Илдарович

Общая информация

Родился 26 сентября 1988 года.

Образование

2005-2010 гг. — окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», диплом № ВСГ 3890355, присуждена квалификация: врач по специальности «стоматология».

2010-2012 гг. — окончил ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»(ординатура), присвоена специальность: ортодонтия.

2014-2015 гг. — окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»(интернатура), присвоена специальность: стоматолог общей практики.

2014 г.— окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», сертификат: организация здравоохранения и общественное здоровье.

2017 г. — Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, повышение квалификации.



Трудовая деятельность



2012-2013 гг. — ООО «Вита-С», врач-стоматолог-ортодонт.



2013-2014 гг. — ГАУЗ «Альметьевская городская стоматологическая поликлиника», врач-стоматолог-ортодонт.



2014 г. — ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3», врач-стоматолог.



2014 г. — МАУЗ «Медицинский центр детоксикации «Визит», заместитель директора по лечебной работе.



2014-2017 гг. — МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит», директор.



2015 г. — по н/в ДепутатЛесно-Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района III созыва.



2017 г. — ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница», заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района.



2017-2018 гг. — ГАУЗ «Альметьевский медицинский информационно-аналитический центр», заместитель главного врача по организационно-методической работе.



2018 г. — ГАУЗ «Альметьевский медицинский информационно-аналитический центр», и.о. главного врача.



2018-2019 гг. — ООО «РИВЬЕРА»(стоматология), директор.



С 2019 г. — ГАУЗ «Сармановская ЦРБ», Главный врач.

Награды

Почетная грамота Исполнительного комитета Лесно — Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района

Благодарственное письмо Совета и Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района

Дата последнего обновления: