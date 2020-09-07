Галимов Айрат Илдарович
Общая информация
Родился 26 сентября 1988 года.
Образование
2005-2010 гг. — окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», диплом № ВСГ 3890355, присуждена квалификация: врач по специальности «стоматология».
2010-2012 гг. — окончил ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»(ординатура), присвоена специальность: ортодонтия.
2014-2015 гг. — окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»(интернатура), присвоена специальность: стоматолог общей практики.
2014 г.— окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», сертификат: организация здравоохранения и общественное здоровье.
2017 г. — Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, повышение квалификации.
Трудовая деятельность
2012-2013 гг. — ООО «Вита-С», врач-стоматолог-ортодонт.
2013-2014 гг. — ГАУЗ «Альметьевская городская стоматологическая поликлиника», врач-стоматолог-ортодонт.
2014 г. — ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3», врач-стоматолог.
2014 г. — МАУЗ «Медицинский центр детоксикации «Визит», заместитель директора по лечебной работе.
2014-2017 гг. — МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит», директор.
2015 г. — по н/в ДепутатЛесно-Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района III созыва.
2017 г. — ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница», заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района.
2017-2018 гг. — ГАУЗ «Альметьевский медицинский информационно-аналитический центр», заместитель главного врача по организационно-методической работе.
2018 г. — ГАУЗ «Альметьевский медицинский информационно-аналитический центр», и.о. главного врача.
2018-2019 гг. — ООО «РИВЬЕРА»(стоматология), директор.
С 2019 г. — ГАУЗ «Сармановская ЦРБ», Главный врач.
Награды
Почетная грамота Исполнительного комитета Лесно — Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Благодарственное письмо Совета и Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423350, ул. Куйбышева, 88
- Телефон: 7(85559) 2-43-69
- Email: sarman.crb@tatar.ru
- Сайт: https://sarmancrb.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 07.09.2020