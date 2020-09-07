Список персон

Галимов Айрат Илдарович

Медицина
Галимов Айрат Илдарович
Фото: sarmancrb.tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 26 сентября 1988 года.

Образование

2005-2010 гг. — окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», диплом № ВСГ 3890355, присуждена квалификация: врач по специальности «стоматология».
2010-2012 гг. — окончил ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»(ординатура), присвоена специальность: ортодонтия.
2014-2015 гг. — окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»(интернатура), присвоена специальность: стоматолог общей практики.
2014 г.— окончил ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», сертификат: организация здравоохранения и общественное здоровье.
2017 г. — Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, повышение квалификации.

Трудовая деятельность

2012-2013 гг. — ООО «Вита-С», врач-стоматолог-ортодонт.

2013-2014 гг. — ГАУЗ «Альметьевская городская стоматологическая поликлиника», врач-стоматолог-ортодонт.

2014 г. — ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3», врач-стоматолог.

2014 г. — МАУЗ «Медицинский центр детоксикации «Визит», заместитель директора по лечебной работе.

2014-2017 гг. — МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит», директор.

2015 г. — по н/в ДепутатЛесно-Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района III созыва.

2017 г. — ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница», заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района.

2017-2018 гг. — ГАУЗ «Альметьевский медицинский информационно-аналитический центр», заместитель главного врача по организационно-методической работе.

2018 г. — ГАУЗ «Альметьевский медицинский информационно-аналитический центр», и.о. главного врача.

2018-2019 гг. — ООО «РИВЬЕРА»(стоматология), директор.

С 2019 г. — ГАУЗ «Сармановская ЦРБ», Главный врач.

Награды

Почетная грамота Исполнительного комитета Лесно — Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Благодарственное письмо Совета и Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Сарманово
  • Адрес: 423350, ул. Куйбышева, 88
  • Телефон: 7(85559) 2-43-69
  • Email: sarman.crb@tatar.ru
  • Сайт: https://sarmancrb.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 07.09.2020


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