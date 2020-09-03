Ганиева Гузель Рустамовна

Общая информация

Родилась 11 июня1977 г. в г.Казани.

Трудовая деятельность

1996-2002 г. — учитель Гимназии №7 г.Казани.

2002 г.— старший инспектор архивного сектора Аппарата Администрации г.Казани.

2003-2005 гг. — специалист 2 категории архивного отдела управления делопроизводства Аппарата Администрации г.Казани.

2006-2018 гг. — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела обеспечения сохранности и использования документов — заместитель начальника управления муниципального архива Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.

С октября 2018 г. — начальник управления муниципального архива Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.

Награды

Награждена: благодарностью Мэра г.Казани за особый личный вклад в развитие экономики, промышленности, науки, культуры, образования, здравоохранения, государственности, местного самоуправления, заслуги в деле обеспечения законности, правопорядка перед городом и его жителями (2005 г.), почетной грамотой Исполнительного комитета г.Казани за добросовестный труд и значительный вклад в развитие местного самоуправления г.Казани (2013 г), медалью XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани, почетной грамотой Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие архивного дела в Республике Татарстан (2016 г.), благодарностью Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан за плодотворную профессиональную деятельность и усердие, проявленное при исполнении служебных обязанностей (2017 г.).

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