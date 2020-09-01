Кибальник Надежда Николаевна

Общая информация

Родилась 11 мая 1976 года в Москве.

Образование

1998 г. — окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Информационные системы».

Трудовая деятельность

Обладает более чем 20-летним опытом работы в банковской сфере.

Работала в МКБ «Кристалбанк», Сбербанке, являлась менеджером группы пластиковых карт Альфа-Банка, работала начальником отдела платежных средств и драгоценных металлов АКН Нефтепромбанка.

Более десяти лет проработала в Юниаструм Банке. Пришла в банк на должность начальника управления пластиковых карт, с августа 2008-го возглавляла департамент сопровождения операций карточного бизнеса, с января 2012-го являлась руководителем блока клиентского обслуживания, с июля 2012 по ноябрь 2014 года занимала пост зампреда правления Юниаструм Банка.

С 2015 г. — работает в Юнистрим Банке. С января 2015-го была советником предправления, с октября того же года занимала пост заместителя председателя правления банка.

С 18 февраля 2019 г. — заняла пост председателя правления банка «Юнистрим».

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