Мадякин Павел Владимирович
Общая информация
Родился 7 сентября 1983 года.
Образование
2006 г. — Российский государственный медицинский университет (РГМУ им. Н.И. Пирогова) по специальности «Педиатрия».
Дополнительное образование
2001 г. — обучение с присвоением квалификации «Массажист».
2006-2008 гг. — учеба в клинической ординатуре Казанской государственной медицинской академии (КГМА) на кафедре детской неврологии. Специальность «Неврология».
2008-2011 гг. — учеба в аспирантуре КГМА на кафедре неврологии и мануальной терапии.
2012 г. — обучение в КГМА по специальности «Мануальная терапия».
2013 г. — обучение в КГМА по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Кандидат медицинских наук.
Трудовая деятельность
2011-2013 гг. — врач-невролог в неврологической консультативной поликлинике при ГБУЗ «Детская городская больница №8» города Казани.
2013-2014 гг. — врач-методист отдела организации и методического обеспечения деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии республики Татарстан».
2010-2018 гг. — врач-остеопат, невролог, мануальный терапевт (вертеброневролог) медицинского центра «Остеопат» в Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Дубравная 1/104
- Телефон: 8 (917)222-3-911
- Email: osteopatoff@mail.ru
- Сайт: http://osteopatoff.ru/
Дата последнего обновления: 01.09.2020