Мадякин Павел Владимирович

Общая информация

Родился 7 сентября 1983 года.

Образование

2006 г. — Российский государственный медицинский университет (РГМУ им. Н.И. Пирогова) по специальности «Педиатрия».

Дополнительное образование

2001 г. — обучение с присвоением квалификации «Массажист».

2006-2008 гг. — учеба в клинической ординатуре Казанской государственной медицинской академии (КГМА) на кафедре детской неврологии. Специальность «Неврология».

2008-2011 гг. — учеба в аспирантуре КГМА на кафедре неврологии и мануальной терапии.

2012 г. — обучение в КГМА по специальности «Мануальная терапия».

2013 г. — обучение в КГМА по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Кандидат медицинских наук.

Трудовая деятельность

2011-2013 гг. — врач-невролог в неврологической консультативной поликлинике при ГБУЗ «Детская городская больница №8» города Казани.

2013-2014 гг. — врач-методист отдела организации и методического обеспечения деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии республики Татарстан».

2010-2018 гг. — врач-остеопат, невролог, мануальный терапевт (вертеброневролог) медицинского центра «Остеопат» в Казани.



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