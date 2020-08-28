Список персон

Добротин Василий Евгеньевич

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Добротин Василий Евгеньевич
Фото: ptproc.ru/

Общая информация

Родился 28 Августа 1980 г. в г. Кулебаки Горьковской области.

Образование

2002 г. — окончил Владимирский государственный университет.

Трудовая деятельность

2002-2010 гг. — старший следователь Кулебакской городской прокуратуры Нижегородской области, Выксунского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области.
2010-2011 гг. — заместитель Владимирского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры.
2011-2020 гг. — Владимирский транспортный прокурор.
С 2020 г. — Татарский транспортный прокурор.

Контакты

  • Адрес: 420202, ул. Нариманова, 2
  • Телефон: (843) 292-72-71
  • Email: tattproc@rambler.ru

Дата последнего обновления: 28.08.2020


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