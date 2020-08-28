Добротин Василий Евгеньевич
Общая информация
Родился 28 Августа 1980 г. в г. Кулебаки Горьковской области.
Образование
2002 г. — окончил Владимирский государственный университет.
Трудовая деятельность
2002-2010 гг. — старший следователь Кулебакской городской прокуратуры Нижегородской области, Выксунского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области.
2010-2011 гг. — заместитель Владимирского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры.
2011-2020 гг. — Владимирский транспортный прокурор.
С 2020 г. — Татарский транспортный прокурор.
Контакты
- Адрес: 420202, ул. Нариманова, 2
- Телефон: (843) 292-72-71
- Email: tattproc@rambler.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2020