Лаптев Андрей Анатольевич
Общая информация
Родился 30 марта 1969 года в Бавлах.
Образование
1993 г. — окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер».
Трудовая деятельность
Работал оператором по добыче нефти и газа ЦДНГ №4 НГДУ «Бавлынефть».
Занимал должность геолога, ведущего инженера-технолога, замначальника ЦДНГ №4, начальника цеха научно-исследовательских и производственных работ, начальника службы по охране природы и защите нефтепромыслового оборудования от коррозии, начальника отдела по борьбе с коррозией и охране природы.
С февраля 2017 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ПАО «Татнефть».
Награды
Заслуженный нефтяник РТ.
Почетный нефтяник ОАО «Татнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: проспект Нефтяников, 32
- Телефон: (85557) 25-0-25
- Email: prikam@tatneft.ru
- Сайт: http://www.ngdu.tatneft.ru/prikamneft/?lang=ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020