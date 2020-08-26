Список персон

Лаптев Андрей Анатольевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 30 марта 1969 года в Бавлах.

Образование

1993 г. — окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер».

Трудовая деятельность

Работал оператором по добыче нефти и газа ЦДНГ №4 НГДУ «Бавлынефть».

Занимал должность геолога, ведущего инженера-технолога, замначальника ЦДНГ №4, начальника цеха научно-исследовательских и производственных работ, начальника службы по охране природы и защите нефтепромыслового оборудования от коррозии, начальника отдела по борьбе с коррозией и охране природы.

С февраля 2017 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ПАО «Татнефть».

Награды

Заслуженный нефтяник РТ.
Почетный нефтяник ОАО «Татнефть».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: проспект Нефтяников, 32
  • Телефон: (85557) 25-0-25
  • Email: prikam@tatneft.ru
  • Сайт: http://www.ngdu.tatneft.ru/prikamneft/?lang=ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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