Список персон

Кузнецов Вячеслав Владимирович

Промышленность

Общая информация

Родился 23 июля 1975 года в городе Чистополь.

Образование
Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительная академию (КАСА/КИСИ) по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».

Трудовая деятельность
1994-1999 гг. — слесарь 3 разряда, 4 разряда СПГиС, ЭПУ «Чистопольгаз».

1999–2004 гг. — мастер, старший мастер ЧРЭГС.
2004–2012 гг. — Начальник службы промпредприятий и ГРП ЭПУ «Чистопольгаз».
2012–2014 гг. — Начальник службы внутридомового газового оборудования ЭПУ «Чистопольгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».
2014–2017 гг. — Ведущий инженер службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань».
2017–2019 гг. — Заместитель начальника службы технических условий, группы по выдаче технических условий и заключению договоров о подключении (технол-м присоединении) ООО «Газпром трансгаз Казань».
2019–2020 гг. — Главный инженер ЭПУ «Приволжскгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».

С 1 мая 2020 гг. — Начальник ЭПУ «Нурлатгаз».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: 423040, ул. Гиматдинова, 158
  • Телефон: (84345) 2-14-03
  • Email: nurlatgaz@tattg.gazprom.ru
  • Сайт: https://kazan-tr.gazprom.ru/about/branch/ehpu-nurlatgaz/

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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