Кузнецов Вячеслав Владимирович
Общая информация
Родился 23 июля 1975 года в городе Чистополь.
Образование
Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительная академию (КАСА/КИСИ) по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Трудовая деятельность
1994-1999 гг. — слесарь 3 разряда, 4 разряда СПГиС, ЭПУ «Чистопольгаз».
1999–2004 гг. — мастер, старший мастер ЧРЭГС.
2004–2012 гг. — Начальник службы промпредприятий и ГРП ЭПУ «Чистопольгаз».
2012–2014 гг. — Начальник службы внутридомового газового оборудования ЭПУ «Чистопольгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».
2014–2017 гг. — Ведущий инженер службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань».
2017–2019 гг. — Заместитель начальника службы технических условий, группы по выдаче технических условий и заключению договоров о подключении (технол-м присоединении) ООО «Газпром трансгаз Казань».
2019–2020 гг. — Главный инженер ЭПУ «Приволжскгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».
С 1 мая 2020 гг. — Начальник ЭПУ «Нурлатгаз».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, ул. Гиматдинова, 158
- Телефон: (84345) 2-14-03
- Email: nurlatgaz@tattg.gazprom.ru
- Сайт: https://kazan-tr.gazprom.ru/about/branch/ehpu-nurlatgaz/
Дата последнего обновления: 26.08.2020