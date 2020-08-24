Гиниятуллина Ильсия Ильфаровна
Общая информация
Образование
Окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент».
Трудовая деятельность
1994-2001 гг. — контролер-оператор в Приволжском отделении Сбербанка России.
2001 г. — старший инспектор; начальник отдела в отдел кредитования Приволжского отделения Сбербанка России.
2012 г. — заместитель начальника управления кредитования отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России.
2014 г. — заместитель директора по корпоративному бизнесу Казанского филиала ОАО «Банк Москвы».
2015 г. — директор Казанского филиала ОАО «Банк Москвы».
2016 г. — директор РОО «Казанский» филиала «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО) (розничное подразделение банка ВТБ в Татарстане).
14 августа 2017 по 1 января 2018 гг. — управляющий «Банка ВТБ 24 (ПАО) в Татарстане».
1 января 2018 г. — управляющий региональным операционным офисом «Банк ВТБ в Татарстане» филиала №6318 в г. Самара Банка ВТБ (ПАО).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Островского, 84
- Телефон: 843) 537-24-01
- Сайт: https://www.vtb.ru/
Дата последнего обновления: 24.08.2020