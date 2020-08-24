Гиниятуллина Ильсия Ильфаровна

Общая информация

Образование

Окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент».

Трудовая деятельность

1994-2001 гг. — контролер-оператор в Приволжском отделении Сбербанка России.

2001 г. — старший инспектор; начальник отдела в отдел кредитования Приволжского отделения Сбербанка России.

2012 г. — заместитель начальника управления кредитования отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России.

2014 г. — заместитель директора по корпоративному бизнесу Казанского филиала ОАО «Банк Москвы».

2015 г. — директор Казанского филиала ОАО «Банк Москвы».

2016 г. — директор РОО «Казанский» филиала «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО) (розничное подразделение банка ВТБ в Татарстане).

14 августа 2017 по 1 января 2018 гг. — управляющий «Банка ВТБ 24 (ПАО) в Татарстане».

1 января 2018 г. — управляющий региональным операционным офисом «Банк ВТБ в Татарстане» филиала №6318 в г. Самара Банка ВТБ (ПАО).

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