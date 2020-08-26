Список персон

Тахавеев Рустам Василевич

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 17 мая 1987 года в пос. Татарстан Тукаевского района.

Образование

Казанский государственный технологический университет
Инженер по специальности «Технология детского и функционального питания»

Трудовая деятельность

2013 — 2016 гг. — заместитель генерального директора ООО «Камский Бекон».
С ноября 2016 года — генеральный директор АО «Челныхлебопродукт».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение
  • Телефон: (8552) 47-02-15
  • Email: info@khp-chelny.ru
  • Сайт: www.khp-chelny.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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