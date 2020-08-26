Тахавеев Рустам Василевич
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родился 17 мая 1987 года в пос. Татарстан Тукаевского района.
Образование
Казанский государственный технологический университет
Инженер по специальности «Технология детского и функционального питания»
Трудовая деятельность
2013 — 2016 гг. — заместитель генерального директора ООО «Камский Бекон».
С ноября 2016 года — генеральный директор АО «Челныхлебопродукт».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение
- Телефон: (8552) 47-02-15
- Email: info@khp-chelny.ru
- Сайт: www.khp-chelny.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020