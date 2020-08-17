Фролов Владимир Николаевич

Общая информация

Родился 13 июля 1956 года в ст. Клявлино, Клявлинский район, Куйбышевская область.

Образование

1984 г. — окончил Куйбышевский ордена «Знак Почета»" инженерно-строительный институт (теплогазоснабжение и вентиляция, инженер — строитель).

2014 г. — прошел повышение квалификации в Московском государственном строительном университете (Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере).

2016 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет (Управление территорией: стратегия и тактика).



Трудовая деятельность



01.04.1976 — 08.05.1976 — монтажник 5 разряда, Главсредневолжскстрой, Строительно-монтажный трест «Промстрой» СМУ-1;

14.05.1976 — 01.08.1984 — главный инженер, Клявлинская передвижная механизированная колонна, Куйбышевское облколхозстройобъединение, Клявлино, Куйбышевская область, РСФСР;

21.08.1984 — 13.03.1985 — главный инженер , Управление жилищно-коммунального хозяйства Камского автомобильного завода;

14.03.1985 — 05.11.1998 — главный инженер, СМУ-35 СМТ «Жилстрой» ПО КГХ;

05.11.1998 — 15.05.2007 — начальник управления, Муниципальное учреждение «Управление строительства города Елабуги», г. Елабуга, Республика Татарстан;

15.05.2007 — 06.11.2007 — председатель Совета директоров, ООО «Проектно-строительное объединение «Градостроитель», г. Елабуга, Республика Татарстан;

С 07.11.2007 — 09.10.2011 — директор, Муниципальное учреждение «Департамент строительства при Исполнительном комитете Елабужского муниципального района», г. Елабуга, Республика Татарстан;

10.10.2011 — 23.06.2014 — заместитель руководителя по строительству, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района Республики Татарстан, г. Елабуга, Республика Татарстан;

25.06.2014 — 31.10.2014 — главный инженер, ОАО Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект», г. Москва, Сверчков пер., д.4/1;

31.10.2014 — 13.10.2015 — первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

2015-2019 гг. руководитель Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан.



Награды



Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» (2003);

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» (2012);

Звание «Ветеран труда» (2003);

Медаль «В память 1000- летия Казани» (2005);

Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации (2008);

Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан (2011);

Благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Республики Татарстан (2014)

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