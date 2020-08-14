Артур Валерьевич Плешков
Общая информация
Родился в 1969 году в городе Пермь.
Образование
Окончил Пермский политехнический институт.
2013-2014 гг. — прошел обучение по программе MBA в Национальном университете «Высшая школа экономики» (г. Москва).
Трудовая деятельность
Работал на заводе «Велта», в ОАО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы», на Заводе горно-шахтного машиностроения.
С 2011 г. — руководитель технической дирекцией Альметьевского трубного завода.
С октября 2019 года Артур Плешков — управляющий директор АО «АТЗ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423458, РТ, г. Альметьевск, , ул. Индустриальная, д. 35
- Телефон: (8553) 45-89-47
- Email: atz@atz.ru
- Сайт: www.omk.ru
Дата последнего обновления: 14.08.2020