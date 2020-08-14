Список персон

Артур Валерьевич Плешков

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

Родился в 1969 году в городе Пермь.

Образование

Окончил Пермский политехнический институт.

2013-2014 гг. — прошел обучение по программе MBA в Национальном университете «Высшая школа экономики» (г. Москва).

Трудовая деятельность

Работал на заводе «Велта», в ОАО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы», на Заводе горно-шахтного машиностроения.

С 2011 г. — руководитель технической дирекцией Альметьевского трубного завода.

С октября 2019 года Артур Плешков — управляющий директор АО «АТЗ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423458, РТ, г. Альметьевск, , ул. Индустриальная, д. 35
  • Телефон: (8553) 45-89-47
  • Email: atz@atz.ru
  • Сайт: www.omk.ru

Дата последнего обновления: 14.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам