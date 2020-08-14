Гиздатуллин Ильдар Котдусович
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
Родился в 1962 г..
Образование
1985 г. — окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова по специальности «Химия и технология гетерогенных систем», инженер-технолог.
С 2014 г.-2019 гг. — исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423580, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, АО «Нижнекамский механический завод»
- Телефон: (8-8555) 49-72-25/49-72-23
- Email: NMZ@tatneft.ru
- Сайт: http://nmz.tatneft.ru/
Дата последнего обновления: 14.08.2020