Список персон

Гиздатуллин Ильдар Котдусович

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Родился в 1962 г..

Образование

1985 г. — окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова по специальности «Химия и технология гетерогенных систем», инженер-технолог.

С 2014 г.-2019 гг. — исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423580, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, АО «Нижнекамский механический завод»
  • Телефон: (8-8555) 49-72-25/49-72-23
  • Email: NMZ@tatneft.ru
  • Сайт: http://nmz.tatneft.ru/

Дата последнего обновления: 14.08.2020


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