Список персон

Пякшев Энвер Канияфиевич

Промышленность, Тяжелая промышленность

Общая информация

Трудовая деятельность

2007-2015 гг. — вел бизнес в качестве ИП Пякшев Энвер Канияфиевич.

С февраля 2020 года — директор ООО «СТД-2000",ООО «ТАЛИ-Н», ООО «Ресторатор — Казань», ООО «ЗСК»,ООО «Онлинк».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, ул. Родина, 26
  • Телефон: (843) 265-91-40 (30), 8 (966) 2-601-600
  • Email: manager@ross-group.ru
  • Сайт: www.ross-group.ru

Дата последнего обновления: 14.08.2020


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