Пякшев Энвер Канияфиевич
Промышленность, Тяжелая промышленность
Общая информация
Трудовая деятельность
2007-2015 гг. — вел бизнес в качестве ИП Пякшев Энвер Канияфиевич.
С февраля 2020 года — директор ООО «СТД-2000",ООО «ТАЛИ-Н», ООО «Ресторатор — Казань», ООО «ЗСК»,ООО «Онлинк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, ул. Родина, 26
- Телефон: (843) 265-91-40 (30), 8 (966) 2-601-600
- Email: manager@ross-group.ru
- Сайт: www.ross-group.ru
Дата последнего обновления: 14.08.2020