Токарева Гульсинэ Шавкатовна
Общая информация
Родилась 4 марта 1956 года в с. Янгулово Балтасинского района ТАССР.
Образование
1979 г. окончила Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура» с присвоением квалификации архитектора.
2009 г.– окончила Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
По окончании КИСИ, в 1979 году была принята ассистентом на кафедру архитектурного проектирования. В этом же году, с сентября по ноябрь прошла научную стажировку в Московском архитектурном институте (МАРХИ).
Трудовая деятельность
11.1979-09.1980 гг. — инженер НИСа кафедры архитектурного проектирования КИСИ.
1980-1981 гг. — стажер-исследователь МАРХИ.
1981-1985 гг. — аспирантка кафедры основ теории градостроительства МАРХИ.
1985 год — присуждена ученая степень кандидата архитектуры.
1989-1990 гг. — научно-практическая стажировка в Архитектурной школе №1 «Пари-Вильмен», г. Париж, Франция.
1997 г.– присвоено ученое звание доцента.
2004-2009 г. — председатель Совета директоров ЗАО «АС-Ком».
С 1992 г. — главный архитектор ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» (ООО «ТМТ»).
1985-2018 гг. — профессор кафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул.Ульянова-Ленина 67/2
- Телефон: (843) 2-908-908
- Email: as-com@mail.ru
- Сайт: http://www.as-kom.ru/
Дата последнего обновления: 13.08.2020