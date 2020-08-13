Токарева Гульсинэ Шавкатовна

Общая информация

Родилась 4 марта 1956 года в с. Янгулово Балтасинского района ТАССР.

Образование

1979 г. окончила Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура» с присвоением квалификации архитектора.

2009 г.– окончила Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

По окончании КИСИ, в 1979 году была принята ассистентом на кафедру архитектурного проектирования. В этом же году, с сентября по ноябрь прошла научную стажировку в Московском архитектурном институте (МАРХИ).

Трудовая деятельность

11.1979-09.1980 гг. — инженер НИСа кафедры архитектурного проектирования КИСИ.

1980-1981 гг. — стажер-исследователь МАРХИ.

1981-1985 гг. — аспирантка кафедры основ теории градостроительства МАРХИ.

1985 год — присуждена ученая степень кандидата архитектуры.

1989-1990 гг. — научно-практическая стажировка в Архитектурной школе №1 «Пари-Вильмен», г. Париж, Франция.

1997 г.– присвоено ученое звание доцента.

2004-2009 г. — председатель Совета директоров ЗАО «АС-Ком».

С 1992 г. — главный архитектор ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых» (ООО «ТМТ»).

1985-2018 гг. — профессор кафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ.

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