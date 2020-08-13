Аскаров Рамиль Камилович
Общая информация
Родился 3 сентября 1980 года в с. Урсаево Азнакаевского района ТАССР
Образование
2002 г. — окончил Казанский государственный университет, юридический факультет.
Трудовая деятельность
С 2002 по 2010 гг. — помощник, заместитель Азнакаевского городского прокурора.
С 2010 по 2020 гг. — прокурор Актанышского района РТ.
С августа 2020 г. — прокурор Мензелинского района РТ.
Старший советник юстиции.
Награжден Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по РТ (2010г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: 423700, РТ, г. Мензелинск, ул. Коммунистическая, д.21
- Телефон: (85555) 3-10-80
- Email: Mnz.Prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 13.08.2020