Список персон

Аскаров Рамиль Камилович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 3 сентября 1980 года в с. Урсаево Азнакаевского района ТАССР

Образование

2002 г. — окончил Казанский государственный университет, юридический факультет.

Трудовая деятельность

С 2002 по 2010 гг. — помощник, заместитель Азнакаевского городского прокурора.

С 2010 по 2020 гг. — прокурор Актанышского района РТ.

С августа 2020 г. — прокурор Мензелинского района РТ.

Старший советник юстиции.

Награжден Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по РТ (2010г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Азнакаево
  • Адрес: 423700, РТ, г. Мензелинск, ул. Коммунистическая, д.21
  • Телефон: (85555) 3-10-80
  • Email: Mnz.Prok@tatar.ru

Дата последнего обновления: 13.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам