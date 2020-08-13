Список персон

Назмиев Ильшат Фаритович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 20 Ноября 1965 года с. Муслюмово Муслюмовского района РТ.

Образование

1991 г. — окончил Казанский государственный университет, юридический факультет.

Трудовая деятельность

1991-2010 гг. — старший следователь Лениногорской городской прокуратуры, прокурор Муслюмовского района РТ.

2010-2020 гг. — Азнакаевский городской прокурор.

С августа 2020 г. — Бавлинский городской прокурор.

Старший советник юстиции.

Награжден благодарностью президента РТ (2014 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бавлы
  • Адрес: 423930, РТ, г. Бавлы, ул. Хади Такташа, 26
  • Телефон: (85569) 5-51-53
  • Email: Bav.Prok@tatar.ru

Дата последнего обновления: 13.08.2020


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