Назмиев Ильшат Фаритович
Общая информация
Родился 20 Ноября 1965 года с. Муслюмово Муслюмовского района РТ.
Образование
1991 г. — окончил Казанский государственный университет, юридический факультет.
Трудовая деятельность
1991-2010 гг. — старший следователь Лениногорской городской прокуратуры, прокурор Муслюмовского района РТ.
2010-2020 гг. — Азнакаевский городской прокурор.
С августа 2020 г. — Бавлинский городской прокурор.
Старший советник юстиции.
Награжден благодарностью президента РТ (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бавлы
- Адрес: 423930, РТ, г. Бавлы, ул. Хади Такташа, 26
- Телефон: (85569) 5-51-53
- Email: Bav.Prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 13.08.2020