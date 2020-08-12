Список персон

Мусин Равиль Хайдарович

Агробизнес

Общая информация

Родился 1 января 1977 года.

Образование

2000 г. — Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана

Трудовая детяльность

Работал главным зоотехником в ООО «Аксу — Агро».

С 22.03.2019 генеральный директор ООО «Аксу — Агро»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Аксубаево
  • Адрес: Аксубаевский район, село Старое Ибрайкино, Центральная улица, 49а
  • Телефон: 8(84344)46330
  • Email: aksuagro@mail.ru
  • Сайт: www.ykagroinvest.ru

Дата последнего обновления: 12.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам