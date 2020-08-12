Мусин Равиль Хайдарович
Общая информация
Родился 1 января 1977 года.
Образование
2000 г. — Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана
Трудовая детяльность
Работал главным зоотехником в ООО «Аксу — Агро».
С 22.03.2019 генеральный директор ООО «Аксу — Агро»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Аксубаево
- Адрес: Аксубаевский район, село Старое Ибрайкино, Центральная улица, 49а
- Телефон: 8(84344)46330
- Email: aksuagro@mail.ru
- Сайт: www.ykagroinvest.ru
Дата последнего обновления: 12.08.2020