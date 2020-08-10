Список персон

Хафизов Феликс Эдуардович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Хафизов Феликс Эдуардович
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Общая информация

Родился 29 января 1969 года в Чистополе.

Образование

1993 г. — окончил Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность

С 1999 по 2012 гг. — помощник, старший помощник Чистопольского городского прокурора, заместитель и первый заместитель Чистопольского городского прокурора.

С 2012 по 2020 гг. — прокурор Мензелинского района РТ.

С 10 августа 2020 г. — прокурор Мамадышского района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Мамадыш
  • Адрес: 422191, РТ, г. Мамадыш, ул. Давыдова, 36 а
  • Телефон: (85563) 3-40-40
  • Сайт: https://mamadysh.tatarstan.ru/kontaktnie-dannie.htm

Дата последнего обновления: 10.08.2020


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