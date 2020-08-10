Хафизов Феликс Эдуардович
Общая информация
Родился 29 января 1969 года в Чистополе.
Образование
1993 г. — окончил Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность
С 1999 по 2012 гг. — помощник, старший помощник Чистопольского городского прокурора, заместитель и первый заместитель Чистопольского городского прокурора.
С 2012 по 2020 гг. — прокурор Мензелинского района РТ.
С 10 августа 2020 г. — прокурор Мамадышского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мамадыш
- Адрес: 422191, РТ, г. Мамадыш, ул. Давыдова, 36 а
- Телефон: (85563) 3-40-40
- Сайт: https://mamadysh.tatarstan.ru/kontaktnie-dannie.htm
Дата последнего обновления: 10.08.2020