Халиуллин Айрат Тяльгатович

Общая информация

Родился 13 августа 1979 года в Казани.

Образование

Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».

С 1996 по 2001 год — обучение в Казанской государственной архитектурно-строительной академии

С 2001 по 2003 год — мастер строительных и монтажных работ в Казанском домостроительном комбинате СМУ-6

С 2003 по 2004 год — производитель работ в Казанском домостроительном комбинате СМУ-6

С 2004 по 2005 год — начальник производственного отдела в Казанском домостроительном комбинате СМУ-7

С 2005 по 2006 год — инженер в ООО «Казаньпрофстрой» Холдинг Унистрой

2006 год — начальник производственно-технического отдела в ООО «Казаньпрофстрой» Холдинг Унистрой

С 2006 по 2007 год — начальник отдела капитального строительства в ООО «Строй-Услуги» Холдинг Унистрой

С 2007 по 2009 год — заместитель директора по развитию в ООО «Строй-Услуги» Холдинг Унистрой

С 2010 по 2011 год — заместитель генерального директора по капитальному строительству в ООО «ЛенФор»

С 2011 по 2013 год — заместитель начальника управления в МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»

2013 год — заместитель директора по подготовке проектов в ООО «АК БАРС Инжиниринг»

С 2013 по настоящее время — директор МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ»

Награжден: Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2009); памятной медалью и грамотой «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2013).

Женат, воспитывает двух детей.

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