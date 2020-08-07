Халиуллин Айрат Тяльгатович
Общая информация
Родился 13 августа 1979 года в Казани.
Образование
Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».
С 1996 по 2001 год — обучение в Казанской государственной архитектурно-строительной академии
С 2001 по 2003 год — мастер строительных и монтажных работ в Казанском домостроительном комбинате СМУ-6
С 2003 по 2004 год — производитель работ в Казанском домостроительном комбинате СМУ-6
С 2004 по 2005 год — начальник производственного отдела в Казанском домостроительном комбинате СМУ-7
С 2005 по 2006 год — инженер в ООО «Казаньпрофстрой» Холдинг Унистрой
2006 год — начальник производственно-технического отдела в ООО «Казаньпрофстрой» Холдинг Унистрой
С 2006 по 2007 год — начальник отдела капитального строительства в ООО «Строй-Услуги» Холдинг Унистрой
С 2007 по 2009 год — заместитель директора по развитию в ООО «Строй-Услуги» Холдинг Унистрой
С 2010 по 2011 год — заместитель генерального директора по капитальному строительству в ООО «ЛенФор»
С 2011 по 2013 год — заместитель начальника управления в МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
2013 год — заместитель директора по подготовке проектов в ООО «АК БАРС Инжиниринг»
С 2013 по настоящее время — директор МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ»
Награжден: Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2009); памятной медалью и грамотой «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2013).
Женат, воспитывает двух детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420136, г.Казань, ул.Фатыха Амирхана, д.99-3, каб. 2
- Телефон: 843 590-88-89
- Email: mup.dmgp@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/direktsiya-munitsipalnykh-zhilishchnykh-programm/
Дата последнего обновления: 07.08.2020