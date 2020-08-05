Сыраев Руслан Сулейманович
Общая информация
Директор ООО «УК «Татспецтранспорт», член правления холдинга «ТАГРАС»
Образование
1984 г. - Альметьевскийстроительный техникум
2004 г - Камский государственный политехнический институт
Трудовая деятельность
1982-2005 гг. — водитель автомобиля, оператор по исследованию скважин, ведущий инженер по безопасности движения, начальник отдела технического контроля, главный инженер, начальник Управления технологического транспорта Альметьевского УТТ №1 НГДУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».
2005-2009 — заместитель начальника Управления технологического транспорта НГДУ «Заинскнефть», заместитель директора по строительству ООО «Альметьевское управление технологического транспорта», главный инженер Альметьевского УТТ-3.
2009-2015 гг. — заместитель директора по производству — главный инженер ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт»
2015-2017 гг. — исполнительный директор по управлению ООО «РемСервисТранспорт» — заместитель директора ООО «ТаграС-РемСервис»
С декабря 2017 года — директор ООО «УК «Татспецтранспорт».
Почетный работник Министерства энергетики Российской Федерации.
Почетный нефтяник ПАО «Татнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 127
- Телефон: 7 (8553) 37-73-11
- Email: info@tatspectransport.ru
Дата последнего обновления: 05.08.2020