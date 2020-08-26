Список персон

Ланкина Наталья Алексеевна

Образование и наука, Общественные организации

Общая информация

Образование

1974 г. — окончила Казанский государственный педагогический институт.

Защита диссертации, посвященной сопоставлению глагольных систем английского, русского и немецкого языков,состоялась на кафедре филологии Московского государственного университета.

Кандидат филологических наук (1984), доцент (1991).

Трудовая деятельность

Работала преподавателем в Казанском Государственном Университете и Казанском Энергетическом Университете на кафедре иностранных языков.

Переводчик с 50-летним стажем.

Работала переводчиком в Америке, Новой Зеландии и многих странах Европы и Азии.

Руководит курсами повышения квалификации при Гильдии переводчиков для студентов филологических факультетов республики и переводчиков фрилансеров.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18
  • Телефон: (843) 236 62 06; 259-75-35
  • Email: gtransl@mail.ru
  • Сайт: https://gildiaperevod.ru/

Дата последнего обновления: 26.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам