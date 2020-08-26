Ланкина Наталья Алексеевна
Общая информация
Образование
1974 г. — окончила Казанский государственный педагогический институт.
Защита диссертации, посвященной сопоставлению глагольных систем английского, русского и немецкого языков,состоялась на кафедре филологии Московского государственного университета.
Кандидат филологических наук (1984), доцент (1991).
Трудовая деятельность
Работала преподавателем в Казанском Государственном Университете и Казанском Энергетическом Университете на кафедре иностранных языков.
Переводчик с 50-летним стажем.
Работала переводчиком в Америке, Новой Зеландии и многих странах Европы и Азии.
Руководит курсами повышения квалификации при Гильдии переводчиков для студентов филологических факультетов республики и переводчиков фрилансеров.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18
- Телефон: (843) 236 62 06; 259-75-35
- Email: gtransl@mail.ru
- Сайт: https://gildiaperevod.ru/
Дата последнего обновления: 26.08.2020