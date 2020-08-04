Список персон

Тухватуллин Ильшат Ильгизарович

Гос. ведомства, Судебные органы
Тухватуллин Ильшат Ильгизарович
Фото: https://судьи-россии.su/

Общая информация

1985 года рождения

Образование

В 2007 года окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, присуждена квалификация юрист по специальности «юриспруденция»

Трудовая деятельность

Работал в прокуратуре, Следственном комитете Российской Федерации по Республике Татарстан.

Указом Президента Российской Федерации от 02.01.2016 г. № 3 назначен в Республике Татарстан судьей Высокогорского районного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2019 г. № 540 назначен в Республике Татарстан заместителем председателя Авиастроительного районного суда г. Казани на 6-летний срок судебных полномочий.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, г. Казань, ул. Чайковского, д. 19
  • Телефон: 264-92-38

Дата последнего обновления: 04.08.2020


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