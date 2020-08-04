Тухватуллин Ильшат Ильгизарович
Общая информация
1985 года рождения
Образование
В 2007 года окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, присуждена квалификация юрист по специальности «юриспруденция»
Трудовая деятельность
Работал в прокуратуре, Следственном комитете Российской Федерации по Республике Татарстан.
Указом Президента Российской Федерации от 02.01.2016 г. № 3 назначен в Республике Татарстан судьей Высокогорского районного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2019 г. № 540 назначен в Республике Татарстан заместителем председателя Авиастроительного районного суда г. Казани на 6-летний срок судебных полномочий.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, г. Казань, ул. Чайковского, д. 19
- Телефон: 264-92-38
Дата последнего обновления: 04.08.2020