Валеев Рамиль Миргасимович

Общая информация

Родился 8 августа 1955 года.

Родился в с. Каркали Лениногорского района РТ. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета (1981 г.).

С 1984 по 1988 гг. — начальник отдела искусств министерства культуры ТАССР.

С 1988 по 2014 гг. — ассистент, старший преподаватель, зам. декана по работе со студентами, профессор кафедры, зав. кафедрой и зав. отделением Казанского (Приволжского) федерального университета.

С 1997 по 2008 гг. — начальник управления высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета министров РТ.

С 2008 по 2015 гг. — первый заместитель, и.о. директора Института Татарской энциклопедии АН РТ.

С 2011 по 2015 гг. — директор Института Татарской энциклопедии АН РТ.

С июня 2015 г. — главный редактор Государственного бюджетного учреждения РТ «Редакция «Книга Памяти».

Доктор исторических наук (1999 г.), автор более 250 научных работ.

Дата последнего обновления: