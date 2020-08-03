Валеев Рамиль Миргасимович
Общая информация
Родился 8 августа 1955 года.
Родился в с. Каркали Лениногорского района РТ. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета (1981 г.).
С 1984 по 1988 гг. — начальник отдела искусств министерства культуры ТАССР.
С 1988 по 2014 гг. — ассистент, старший преподаватель, зам. декана по работе со студентами, профессор кафедры, зав. кафедрой и зав. отделением Казанского (Приволжского) федерального университета.
С 1997 по 2008 гг. — начальник управления высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета министров РТ.
С 2008 по 2015 гг. — первый заместитель, и.о. директора Института Татарской энциклопедии АН РТ.
С 2011 по 2015 гг. — директор Института Татарской энциклопедии АН РТ.
С июня 2015 г. — главный редактор Государственного бюджетного учреждения РТ «Редакция «Книга Памяти».
Доктор исторических наук (1999 г.), автор более 250 научных работ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: 843) 238-63-28
- Email: kp-rt@mail.ru, Ramil.Valeev@kpfu.ru
- Сайт: https://kniga.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 03.08.2020