Список персон

Гладков Андрей Дмитриевич

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

Родился в 1969 году.

Образование:

Камский государственный политехнический институт

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовая деятельность:

До 2003 год — работа в центральной бухгалтерии КАМАЗа, в «КАМАЗ-Лизинг»

с 2017 года — генеральный директор «КАМАЗ-Лизинг»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
  • Телефон: (8552) 45-27-32
  • Email: www.kamazleasing.ru
  • Сайт: leasing@kamaz.org

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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