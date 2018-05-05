Список персон

Нуруллин Ренат Вильевич

Финансы, Лизинговые компании

Общая информация

Родился 20 января 1971 года в г.Бугульма Республики Татарстан.

Образование:

Московский энергетический институт.

Трудовая деятельность:

2001 — 2002 г.г. — заместитель генерального директора ЗАО «Финансовая Лизинговая Компания».

2002 — 2003 г.г. — директор филиала ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» в г.Казань.

2003 — 2011 г. г. — заместитель генерального директора ОАО «АК БАРС Лизинг».

С 2011 года генеральный директор ОАО «АК БАРС Лизинг».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Меридианная, 1А
  • Телефон: (843) 590-95-01
  • Email: info@akbars-leasing.ru
  • Сайт: www.akbars-leasing.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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