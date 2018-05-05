Нуруллин Ренат Вильевич
Общая информация
Родился 20 января 1971 года в г.Бугульма Республики Татарстан.
Образование:
Московский энергетический институт.
Трудовая деятельность:
2001 — 2002 г.г. — заместитель генерального директора ЗАО «Финансовая Лизинговая Компания».
2002 — 2003 г.г. — директор филиала ОАО «Финансовая Лизинговая Компания» в г.Казань.
2003 — 2011 г. г. — заместитель генерального директора ОАО «АК БАРС Лизинг».
С 2011 года генеральный директор ОАО «АК БАРС Лизинг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Меридианная, 1А
- Телефон: (843) 590-95-01
- Email: info@akbars-leasing.ru
- Сайт: www.akbars-leasing.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018