Список персон

Калимуллин Анвар Рамилевич

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Родился 13 октября 1974 года в городе Альметьевске.

Образование:

1993 год — Казанский медицинский колледж ( специальность «зубной техник»)

1998 год — Казанский государственный медицинский университет (стоматологический факультет)

Трудовая деятельность:

Заведующий отделением в Альметьевском медицинском училище

Доверенный врач в страховой компании «Чулпан».

С 2001 по 2008 гг. - заместитель начальника по лечебной работе Управления здравоохранения Альметьевского района и г. Альметьевска Министерства здравоохранения Татарстана.

2008 год — начальник отдела методологии и развития страховых продуктов страховой компании «Чулпан».

С 2010 года — директор страховой медицинскую организацию «Чулпан-Мед». ООО СМО «Чулпан-Мед» – одна из региональных страховых медицинских организаций, имеющая большой опыт медицинского страхования и имеющая широкую филиальную сеть. Является членом межрегионального Союза медицинских страховщиков Юго-восточной торгово-промышленной палаты РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Альметьевск, Пушкина, д.66, помещение 1
  • Телефон: (8553) 304-494
  • Сайт: www.чулпан-мед.рф

Дата последнего обновления: 05.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам