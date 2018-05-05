Калимуллин Анвар Рамилевич
Общая информация
Родился 13 октября 1974 года в городе Альметьевске.
Образование:
1993 год — Казанский медицинский колледж ( специальность «зубной техник»)
1998 год — Казанский государственный медицинский университет (стоматологический факультет)
Трудовая деятельность:
Заведующий отделением в Альметьевском медицинском училище
Доверенный врач в страховой компании «Чулпан».
С 2001 по 2008 гг. - заместитель начальника по лечебной работе Управления здравоохранения Альметьевского района и г. Альметьевска Министерства здравоохранения Татарстана.
2008 год — начальник отдела методологии и развития страховых продуктов страховой компании «Чулпан».
С 2010 года — директор страховой медицинскую организацию «Чулпан-Мед». ООО СМО «Чулпан-Мед» – одна из региональных страховых медицинских организаций, имеющая большой опыт медицинского страхования и имеющая широкую филиальную сеть. Является членом межрегионального Союза медицинских страховщиков Юго-восточной торгово-промышленной палаты РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Альметьевск, Пушкина, д.66, помещение 1
- Телефон: (8553) 304-494
- Сайт: www.чулпан-мед.рф
Дата последнего обновления: 05.05.2018