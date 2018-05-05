Камалетдинов Ильдар Иванович
Общая информация
Родился 30 марта 1947 года в Казани.
Образование:
1982 год — Академия труда и социальных отношений (экономический факультет).
Трудовая деятельность:
1976 год — заместитель генерального директора по кадрам и председатель профкома КПОПАТ-4;
1983 год — председатель профкома производственной фирмы «КамАЗАвтоцентр»;
1987 — 1992 гг.— заведующий отделом исполкома по комплексному экономическому и социальному развитию города Казани.
1992 — 2012 гг. — директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в РТ.
С октября 2012 года — директор Казанского филиала ОАО «СОГАЗ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Петербургская, 90
- Телефон: (843) 222-00-47
- Email: kazan@sogaz.ru
- Сайт: www.sogaz.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018