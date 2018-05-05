Список персон

Камалетдинов Ильдар Иванович

Общая информация

Родился 30 марта 1947 года в Казани.

Образование:

1982 год — Академия труда и социальных отношений (экономический факультет).

Трудовая деятельность:

1976 год — заместитель генерального директора по кадрам и председатель профкома КПОПАТ-4;

1983 год — председатель профкома производственной фирмы «КамАЗАвтоцентр»;

1987 — 1992 гг.— заведующий отделом исполкома по комплексному экономическому и социальному развитию города Казани.

1992 — 2012 гг. — директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в РТ.

С октября 2012 года — директор Казанского филиала ОАО «СОГАЗ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Петербургская, 90
  • Телефон: (843) 222-00-47
  • Email: kazan@sogaz.ru
  • Сайт: www.sogaz.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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