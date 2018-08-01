Балоева Нурия Юнусовна
Общая информация
Председатель совета директоров, коммерческий директор ЗАО «Независимая консалтинговая компания «Сэнк»
Образование:Казанский государственный педагогический институт, специальность «французский и немецкий языки» (1985)
Трудовая деятельность:
В 1985 — 1997 гг. — старший учитель французского языка школы №78.
В 1997 — 2000 гг. — заместитель директора ООО «НКК „СЭНК“.
С марта 2000 года по н/в — коммерческий директор ЗАО „НКК “СЭНК».
Награждена благодарственным письмом президента РТ за значительный личный вклад в дело благотворительности (2005).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань, ул.Левобулачная, д.24/1
- Телефон: 843) 292 92 80, 526 03 78, 526 04 23, 526 04 31, 526 04 39
- Email: nur@senk.ru
- Сайт: www.senk.ru
Дата последнего обновления: 01.08.2018