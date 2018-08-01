Список персон

Балоева Нурия Юнусовна

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Председатель совета директоров, коммерческий директор ЗАО «Независимая консалтинговая компания «Сэнк»

Образование:

Казанский государственный педагогический институт, специальность «французский и немецкий языки» (1985)

Трудовая деятельность:

В 1985 — 1997 гг. — старший учитель французского языка школы №78.
В 1997 — 2000 гг. — заместитель директора ООО «НКК „СЭНК“.
С марта 2000 года по н/в — коммерческий директор ЗАО „НКК “СЭНК».

Награждена благодарственным письмом президента РТ за значительный личный вклад в дело благотворительности (2005).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г.Казань, ул.Левобулачная, д.24/1
  • Телефон: 843) 292 92 80, 526 03 78, 526 04 23, 526 04 31, 526 04 39
  • Email: nur@senk.ru
  • Сайт: www.senk.ru

Дата последнего обновления: 01.08.2018

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