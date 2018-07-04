Табакчи Гульнара Альбертовна
Общая информация
Директор ООО «Фарм-Сервис»
Образование:Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, специальность «Историк» (1991), Академия народного хозяйства при правительстве РФ, специальность «Менеджер высшей квалификации» (2000). Кандидат экономических наук
Трудовая деятельность:
В 1994 году создала ООО «Фарм Сервис», директором которого на сегодняшний день и является
С 1998 года – директор ООО «WELLA Табакчи».
Избиралась депутатом Казанского Совета народных депутатов (1997–2004), депутатом Госсовета РТ третьего созыва (2004–2009). С марта 2009 года по сентябрь 2014 года — депутат Госсовета РТ четвертого созыва, член фракции «Единая Россия». Член комитета ГС РТ по социальной политике. Координатор проекта «Крепкая семья — Республика Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 12а
- Телефон: (843) 273-79-04, 299-70-69
- Email: Tabakchi_1@mail.ru, pharms@mail.ru
Дата последнего обновления: 04.07.2018