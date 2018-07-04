Табакчи Гульнара Альбертовна

Общая информация

Директор ООО «Фарм-Сервис»

Образование:

Трудовая деятельность:

В 1994 году создала ООО «Фарм Сервис», директором которого на сегодняшний день и является

С 1998 года – директор ООО «WELLA Табакчи».

Избиралась депутатом Казанского Совета народных депутатов (1997–2004), депутатом Госсовета РТ третьего созыва (2004–2009). С марта 2009 года по сентябрь 2014 года — депутат Госсовета РТ четвертого созыва, член фракции «Единая Россия». Член комитета ГС РТ по социальной политике. Координатор проекта «Крепкая семья — Республика Татарстан».

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