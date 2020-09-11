Юсупов Камиль Раифович
Общая информация
Родился 11 октября 1971 года в с. Актаныш Актанышского района ТАССР.
Образование
1994 год — Камский политехнический институт по специальности «инженер-электромеханик».
1998 год — Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент».
Трудовая деятельность
1994 г. — инженер первой категории АО «КАМАЗ».
1994-1997 гг. — старший экономист филиала Промстройбанка, г. Набережные Челны.
1997-2000 гг. — начальник отдела ценных бумаг, начальник отдела валютных операций и ценных бумаг в Набережночелнинском филиале АКБ «Ак Барс».
2000-2004 гг. — управляющий дополнительного офиса ОАО «АИКБ „Татфондбанк“.
2004-2006 гг. — председатель правления ОАО „АИКБ “Татфондбанк».
2006-2007 гг. — первый заместитель председателя правления ОАО «АИКБ „Татфондбанк“.
2007-2010 гг. — председатель правления ОАО „АИКБ “Татфондбанк».
С августа 2010 г. — заместитель управляющего банка «Татарстан» Сбербанка России.
2011-2015 гг. — управляющий Татарским филиалом ОАО Банк ВТБ.
2015-2018 гг. — председатель Правления ООО Банк «Аверс».
В 2018 гг. — советник первого заместителя председателя правления в ПАО «Московский кредитный банк».
С 17 августа 2018 г. — заместитель председателя правления в ПАО «Московский кредитный банк».
С 17 августа 2018 г. — член правления в ПАО «Московский кредитный банк».
Награды
Победитель Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «Лучший руководитель финансово-кредитной организации».
Женат, воспитывает троих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Мусы Джалиля, 3.
- Телефон: (843) 567-26-41
- Email: bank@aversbank.ru
- Сайт: http://www.aversbank.ru/
Дата последнего обновления: 11.09.2020