Юсупов Камиль Раифович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 11 октября 1971 года в с. Актаныш Актанышского района ТАССР.

Образование

1994 год — Камский политехнический институт по специальности «инженер-электромеханик».

1998 год — Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент».

Трудовая деятельность

1994 г. — инженер первой категории АО «КАМАЗ».

1994-1997 гг. — старший экономист филиала Промстройбанка, г. Набережные Челны.

1997-2000 гг. — начальник отдела ценных бумаг, начальник отдела валютных операций и ценных бумаг в Набережночелнинском филиале АКБ «Ак Барс».

2000-2004 гг. — управляющий дополнительного офиса ОАО «АИКБ „Татфондбанк“.

2004-2006 гг. — председатель правления ОАО „АИКБ “Татфондбанк».

2006-2007 гг. — первый заместитель председателя правления ОАО «АИКБ „Татфондбанк“.

2007-2010 гг. — председатель правления ОАО „АИКБ “Татфондбанк».

С августа 2010 г. — заместитель управляющего банка «Татарстан» Сбербанка России.

2011-2015 гг. — управляющий Татарским филиалом ОАО Банк ВТБ.

2015-2018 гг. — председатель Правления ООО Банк «Аверс».

В 2018 гг. — советник первого заместителя председателя правления в ПАО «Московский кредитный банк».

С 17 августа 2018 г. — заместитель председателя правления в ПАО «Московский кредитный банк».



С 17 августа 2018 г. — член правления в ПАО «Московский кредитный банк».

Награды

Победитель Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «Лучший руководитель финансово-кредитной организации».



Женат, воспитывает троих детей.

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