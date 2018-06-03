Хуснулин Равиль Камильевич

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва

Родился в г. Львов Украинской ССР.

Образование:

Окончил Казанский филиал Волгоградского государственного института физической культуры, аспирантуру Казанского государственного педагогического института (1990 г.)

Трудовая деятельность:

В 1979 г. — учитель средней школы № 16 г. Казани.

1980 — 1981 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1981 — 1982 год — преподаватель Казанского филиала Волгоградского государственного института физической культуры (КФ ВГИФК).

1982 — 1983 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ КФ ВГИФК.

1983 — 1987 гг. — заведующий отделом спортивной и оборонно-массовой работы Казанского ГК ВЛКСМ.

1991 — 1997 гг. — предпринимательская деятельность, учредитель и совладелец ряда малых предприятий, в т. ч. Татарстано-турецкого совместного предприятия.

1997 — 2001 гг. — старший преподаватель Казанского филиала Современного гуманитарного института.

2001 — 2006 гг. — советник Президента Российской общественной организации инвалидов Вооруженных сил, органов внутренних дел и органов государственной безопасности.

2006 — 2014 гг. — председатель Комитета регионального отделения Республики Татарстан политической партии «Патриоты России».

2012 — 2016 гг. — член Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан с правом решающего голоса.

С 2014 г. — руководитель регионального исполкома «Общероссийский народный фронт» в Республике Татарстан.

С октября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва. Член комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Кандидат педагогических наук.



Магистр экономических наук и бизнеса Международной педагогической академии.

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