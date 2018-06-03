Чайка Валентин Васильевич

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва

Родился в с. Скипче Городокского района, Хмельницкой области, Украинской ССР.

Образование:

Окончил Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе (1973 г.), Военную академию тыла и транспорта (1986 г.)

Трудовая деятельность:

1970 — 1999 гг. — служба в Вооруженных силах.

С 1988 г. — командир дорожно-строительной бригады в г. Тотьма Вологодской области.

1990 — 1993 гг. — депутат Вологодского областного Совета народных депутатов.

1995 — 1999 гг. — командир Вологодского дорожно-строительного корпуса.

1999 — 2003 гг. — депутат Государственной Думы III созыва, заместитель председателя Комитета по обороне, член Комитета по энергетике, транспорту и связи.

2003 — 2007 гг. — депутат Государственной Думы IV созыва, член Комитета по труду и социальной политике.

2007 — 2011 гг. — депутат Государственной Думы V созыва, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

2011 — 2016 гг. — депутат Государственной Думы VI созыва, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

С октября 2016 г. — депутат Государственной Думы VII созыва. Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Награжден орденами Александра Невского, Почета, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, III степени и 18 медалями, почетными знаками и грамотами Президента РФ и Председателя Государственной Думы РФ.

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