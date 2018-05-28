Шагидуллин Рифгат Роальдович
Общая информация
Директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ»
Образование:
Окончил Казанский государственный университет, физический факультет (1983 г.)
Трудовая деятельность:
С 1983 по 1994 гг. — стажер-исследователь, инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории химико-биологических исследований Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.
С 1994 по 2008 гг. — начальник Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
С 2008 по 2010 гг. — заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ.
С 2010 г. — директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ».
Кандидат физико-математических наук (1990 г.). Доктор химических наук (2012 г.).
Является автором и соавтором более 100 публикаций различного уровня в области экологии и охраны окружающей среды.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420089, г. Казань, ул. Даурская, 28
- Телефон: +7(843) 275-94-01
- Email: ipen-anrt@mail.ru
Дата последнего обновления: 28.05.2018