Шагидуллин Рифгат Роальдович

Общая информация

Директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ»

Образование:

Окончил Казанский государственный университет, физический факультет (1983 г.)

Трудовая деятельность:

С 1983 по 1994 гг. — стажер-исследователь, инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории химико-биологических исследований Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.

С 1994 по 2008 гг. — начальник Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

С 2008 по 2010 гг. — заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ.

С 2010 г. — директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ».

Кандидат физико-математических наук (1990 г.). Доктор химических наук (2012 г.).

Является автором и соавтором более 100 публикаций различного уровня в области экологии и охраны окружающей среды.

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