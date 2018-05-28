Список персон

Шагидуллин Рифгат Роальдович

Образование и наука
Шагидуллин Рифгат Роальдович

Общая информация

Директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ»

Образование:

Окончил Казанский государственный университет, физический факультет (1983 г.)

Трудовая деятельность:

С 1983 по 1994 гг. — стажер-исследователь, инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории химико-биологических исследований Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.
С 1994 по 2008 гг. — начальник Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
С 2008 по 2010 гг. — заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ.
С 2010 г. — директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ».

Кандидат физико-математических наук (1990 г.). Доктор химических наук (2012 г.).

Является автором и соавтором более 100 публикаций различного уровня в области экологии и охраны окружающей среды.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420089, г. Казань, ул. Даурская, 28
  • Телефон: +7(843) 275-94-01
  • Email: ipen-anrt@mail.ru

Дата последнего обновления: 28.05.2018

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