Юсупов Ривкат Рашидович

Общая информация

Ректор Казанского государственного института культуры и искусств

Образование:

Окончил исторический факультет и аспирантуру Московского государственного университета (1980 г.). Владеет польским, английским языками.

Трудовая деятельность:

1967 — 1968 гг. — расточник на заводе «Теплоконтроль».

1980 — 1984 гг. — ассистент кафедры Башкирского государственного университета.

1984 — 1996 гг. — сотрудник КГАКИ.

С 1996 г. — ректор Казанского государственного университета культуры и искусств.

Доктор исторических наук, профессор, действительный член Российской академии гуманитарных наук (1997 г.).

Заслуженный деятель науки РТ (2000 г.). Лауреат премии Правительства РФ в области образования (2006 г.).

Награжден медалями «За воинскую доблесть» (1970 г.), К.Д. Ушинского (2002 г.), международным орденом «Объединенная Европа» (2005 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Автор более 144 публикаций, в том числе 5 монографий по теории и истории культуры.

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