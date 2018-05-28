Юсупов Ривкат Рашидович
Общая информация
Ректор Казанского государственного института культуры и искусств
Образование:
Окончил исторический факультет и аспирантуру Московского государственного университета (1980 г.). Владеет польским, английским языками.
Трудовая деятельность:
1967 — 1968 гг. — расточник на заводе «Теплоконтроль».
1980 — 1984 гг. — ассистент кафедры Башкирского государственного университета.
1984 — 1996 гг. — сотрудник КГАКИ.
С 1996 г. — ректор Казанского государственного университета культуры и искусств.
Доктор исторических наук, профессор, действительный член Российской академии гуманитарных наук (1997 г.).
Заслуженный деятель науки РТ (2000 г.). Лауреат премии Правительства РФ в области образования (2006 г.).
Награжден медалями «За воинскую доблесть» (1970 г.), К.Д. Ушинского (2002 г.), международным орденом «Объединенная Европа» (2005 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Автор более 144 публикаций, в том числе 5 монографий по теории и истории культуры.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 3
- Телефон: +7(843) 277-58-36
- Email: prector@kazgik.ru
Дата последнего обновления: 28.05.2018