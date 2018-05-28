Якушкин Николай Михайлович
Общая информация
Ректор ФГБО ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА)
Образование:
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. Горького (1976 г.)
Трудовая деятельность:
В 1976 г. — экономист колхоза «Дружба» Тетюшского района ТАССР.
1976 — 1977 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1977 — 1978 гг. — главный экономист колхоза «Дружба» Тетюшского района ТАССР.
1978 — 1982 гг. — ассистент кафедры политэкономии КСХИ.
1982 — 1985 гг. — аспирант КСХИ.
В 1985 г. — ассистент кафедры политэкономии КСХИ.
1985 -1986 гг. — ассистент кафедры организации с/х производства КСХИ.
1985 — 1987 гг. — заместитель декана экономического факультета КСХИ.
1986 — 1987 гг. — старший преподаватель кафедры организации производства КСХИ.
1987- 1989 гг. — инструктор отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Татарского обкома КПСС.
1989 — 1990 гг. — инструктор аграрного отдела Татарского обкома КПСС.
В 1990 г. — консультант социально-экономического отдела Татарского обкома КПСС.
1990 — 1993 гг. — доцент кафедры политэкономии КСХИ.
В 1993 г. — ведущий референт организационного отдела аппарата Президента ТССР.
1993 — 1994 гг. — главный референт организационного отдела аппарата Президента ТССР.
1994 — 2013 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по экономике и аграрным преобразованиям.
С 2013 г. — ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА).
Доктор экономических наук, профессор.
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
- Телефон: +7(843) 277-51-86
- Email: tipkia@mail.ru
Дата последнего обновления: 28.05.2018