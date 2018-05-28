Якушкин Николай Михайлович

Общая информация

Ректор ФГБО ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА)

Образование:

Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. Горького (1976 г.)

Трудовая деятельность:

В 1976 г. — экономист колхоза «Дружба» Тетюшского района ТАССР.



1976 — 1977 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1977 — 1978 гг. — главный экономист колхоза «Дружба» Тетюшского района ТАССР.

1978 — 1982 гг. — ассистент кафедры политэкономии КСХИ.

1982 — 1985 гг. — аспирант КСХИ.

В 1985 г. — ассистент кафедры политэкономии КСХИ.

1985 -1986 гг. — ассистент кафедры организации с/х производства КСХИ.

1985 — 1987 гг. — заместитель декана экономического факультета КСХИ.

1986 — 1987 гг. — старший преподаватель кафедры организации производства КСХИ.

1987- 1989 гг. — инструктор отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Татарского обкома КПСС.

1989 — 1990 гг. — инструктор аграрного отдела Татарского обкома КПСС.

В 1990 г. — консультант социально-экономического отдела Татарского обкома КПСС.

1990 — 1993 гг. — доцент кафедры политэкономии КСХИ.

В 1993 г. — ведущий референт организационного отдела аппарата Президента ТССР.

1993 — 1994 гг. — главный референт организационного отдела аппарата Президента ТССР.

1994 — 2013 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по экономике и аграрным преобразованиям.

С 2013 г. — ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА).

Доктор экономических наук, профессор.

Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

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