Хисамутдинов Фарид Равилевич
Общая информация
Директор Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Образование:
Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова — Ленина
Трудовая деятельность:
В 1983 г. начал трудовую деятельность в должности следователя МСО отдела внутренних дел Московского райисполкома г. Казани.
1985 — 1989 гг. — инспектор по административной практике отдела ГАИ МВД ТАССР.
1989 — 1990 гг. — преподаватель спецдисциплин Учебного центра МВД ТАССР.
1990 — 1994 гг. — инспектор РРЭО ГАИ МВД Республике Татарстан.
1994 — 2002 гг. — преподаватель, старший преподаватель кафедры административного права и административной деятельности Казанского юридического института МВД России.
2002 — 2004 гг. — начальник кафедры административного права и административной деятельности Казанского юридического института МВД России.
2004 — 2007 гг. — заместитель начальника Казанского юридического института по тылу.
2007 — 2016 гг. — заместитель начальника Казанского юридического института МВД России по учебной работе.
С сентября 2016 г. — директор Казанского юридического института (филиала) Академии генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Кандидат юридических наук, доцент.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», почетной грамотой МВД по Республике Татарстан, знаком «Почетный сотрудник МВД», наградным оружием «Пистолет Макарова», медалями «За отличие в службе» 3-х степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «200 лет МВД», почетной грамотой МВД России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Московская, 41
- Телефон: +7(843) 590-45-31
- Email: kzn.ui.agprf@mail.ru
Дата последнего обновления: 28.05.2018