Хисамутдинов Фарид Равилевич

Общая информация

Директор Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Образование:

Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова — Ленина

Трудовая деятельность:

В 1983 г. начал трудовую деятельность в должности следователя МСО отдела внутренних дел Московского райисполкома г. Казани.

1985 — 1989 гг. — инспектор по административной практике отдела ГАИ МВД ТАССР.

1989 — 1990 гг. — преподаватель спецдисциплин Учебного центра МВД ТАССР.

1990 — 1994 гг. — инспектор РРЭО ГАИ МВД Республике Татарстан.

1994 — 2002 гг. — преподаватель, старший преподаватель кафедры административного права и административной деятельности Казанского юридического института МВД России.

2002 — 2004 гг. — начальник кафедры административного права и административной деятельности Казанского юридического института МВД России.

2004 — 2007 гг. — заместитель начальника Казанского юридического института по тылу.

2007 — 2016 гг. — заместитель начальника Казанского юридического института МВД России по учебной работе.

С сентября 2016 г. — директор Казанского юридического института (филиала) Академии генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Кандидат юридических наук, доцент.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», почетной грамотой МВД по Республике Татарстан, знаком «Почетный сотрудник МВД», наградным оружием «Пистолет Макарова», медалями «За отличие в службе» 3-х степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «200 лет МВД», почетной грамотой МВД России.

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