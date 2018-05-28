Файзрахманов Джаудат Ибрагимович

Общая информация

Ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»

Образование:

Окончил Казанский сельскохозяйственный институт, экономический факультет (1972 г.), аспирантуру Казанского сельскохозяйственного института (1978 г.)

Трудовая деятельность:

1966 — 1973 гг. — экономист колхоза «Первое мая» Арского района.

1974 — 1975 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1977 — 1990 гг. — ассистент, старший преподаватель, доцент, и.о. заведующего кафедрой экономической кибернетики КСХИ.

1990 — 1996 гг. — доцент, профессор, заведующий кафедрой экономики и маркетинга в сельском хозяйстве в Казанской государственной ветеринарной академии.

С 1996 г. — заведующий кафедрой управления сельскохозяйственного производства, ректор КСХА.

С 2006 г. — ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет»).

Доктор экономических наук, профессор.

Заслуженный деятель науки РТ.

Член-корреспондент академии наук РТ, Российской академии Аграрного образования, действительный член Международной академии наук высшей школы.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй cтепени, медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «В память 1000-летия Казани», «Ветеран труда».

«Лучший менеджер года» в номинации «сфера образования» (2002 г.). Лауреат Национальной премии общественного признания «Россиянин года» в номинации «Ректор года» (2005 г.).

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