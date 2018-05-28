Файзрахманов Джаудат Ибрагимович
Общая информация
Ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»
Образование:
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт, экономический факультет (1972 г.), аспирантуру Казанского сельскохозяйственного института (1978 г.)
Трудовая деятельность:
1966 — 1973 гг. — экономист колхоза «Первое мая» Арского района.
1974 — 1975 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1977 — 1990 гг. — ассистент, старший преподаватель, доцент, и.о. заведующего кафедрой экономической кибернетики КСХИ.
1990 — 1996 гг. — доцент, профессор, заведующий кафедрой экономики и маркетинга в сельском хозяйстве в Казанской государственной ветеринарной академии.
С 1996 г. — заведующий кафедрой управления сельскохозяйственного производства, ректор КСХА.
С 2006 г. — ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет»).
Доктор экономических наук, профессор.
Заслуженный деятель науки РТ.
Член-корреспондент академии наук РТ, Российской академии Аграрного образования, действительный член Международной академии наук высшей школы.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй cтепени, медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «В память 1000-летия Казани», «Ветеран труда».
«Лучший менеджер года» в номинации «сфера образования» (2002 г.). Лауреат Национальной премии общественного признания «Россиянин года» в номинации «Ректор года» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 65
- Телефон: +7(843) 567-45-00
- Email: Rector@kazgau.com
Дата последнего обновления: 28.05.2018