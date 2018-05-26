Синяшин Олег Герольдович

Общая информация

Директор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН, председатель Казанского научного центра РАН

Образование:

Окончил химический факультет Казанского государственного университета по специальности «химик» (1978 г.)

Трудовая деятельность:

1978 — 1981 гг. — аспирант Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра Российской Академии наук.

1981 — 1986 гг. — младший научный сотрудник ИОФХ.

1986 — 1992 гг. — старший научный сотрудник ИОФХ.

1992 — 1995 гг. — ведущий научный сотрудник ИОФХ.

1995 — 1996 гг. — ученый секретарь института ИОФХ.

1996 — 2001 гг. — заместитель директора по научной работе ИОФХ.

С 2001 г. — заведующий кафедрой органической химии Национального исследовательского университета «Казанский государственный технологический университет», директор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра РАН

2006 — 2009 гг. — член Общественной палаты РТ.

С 2008 г. — председатель Казанского научного центра РАН.

Кандидат химических наук (1981 г.), доктор химических наук (1990 г.), член-корреспондент РАН (1997 г.), профессор (2001 г.), действительный член РАН (2006 г.).

Заслуженный деятель науки РТ (2006 г.).

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники(2007 г.).

Награжден дипломом благотворительного фонда содействия отечественной науки по номинации «Лучшие менеджеры РАН» (2001 г.), медалью им. Н.Н.Зинина (2006 г.), нагрудным знаком Министерства образования и науки РТ «За заслуги в образовании» (2006 г.).

Автор и соавтор более 400 научных публикаций, 1 монографии, 7 обзоров, 15 авторских свидетельств и патентов РФ.

Основные темы научных публикаци и патентов РФ: органическая химия, химия фосфорорганических соединений, химия фуллеренов, органический электросинтез.

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