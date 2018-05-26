Тагиров Марсель Шарипзянович
Общая информация
Директор Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук
Образование:
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького (1988 г.)
Трудовая деятельность:
1982 — 1983 гг. — колхозник колхоза «Игенче» Арского района ТАССР.
1983 — 1984 гг. — скотник учебно-опытного хозяйства КСХИ.
1988 — 1990 гг. — агроном по мелиорации и удобрению колхоза «Игенче» Арского района ТАССР.
1990 — 1990 гг. — второй секретарь Арского райкома ВЛКСМ.
1990 — 1991 гг. — первый секретарь Атнинского РК ВЛКСМ.
1991 — 1992 гг. — заместитель директора совхоза — техникума «Тукаевский».
1992 — 1993 гг. — начальник АТХ Атнинского райпотребсоюза.
1993 — 1998 гг. — начальник Атнинского АО «Агрохимсервис».
1998 — 2000 гг. — первый заместитель главы администрации — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Атнинского района РТ.
2000 — 2003 гг. — заместитель генерального директора ГУ ТатНИИСХ.
2003 — 2004 гг. — генеральный директор ООО Многолетние травы «Био — Виктория».
2004 — 2006 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по земледелию.
C 2006 г. — директор Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук.
Доктор сельскохозяйственных наук. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 48
- Телефон: +7(843) 277-81-17
- Email: tatniva@mail.ru
Дата последнего обновления: 26.05.2018