Тагиров Марсель Шарипзянович

Общая информация

Директор Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук

Образование:

Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького (1988 г.)

Трудовая деятельность:

1982 — 1983 гг. — колхозник колхоза «Игенче» Арского района ТАССР.

1983 — 1984 гг. — скотник учебно-опытного хозяйства КСХИ.

1988 — 1990 гг. — агроном по мелиорации и удобрению колхоза «Игенче» Арского района ТАССР.

1990 — 1990 гг. — второй секретарь Арского райкома ВЛКСМ.

1990 — 1991 гг. — первый секретарь Атнинского РК ВЛКСМ.

1991 — 1992 гг. — заместитель директора совхоза — техникума «Тукаевский».

1992 — 1993 гг. — начальник АТХ Атнинского райпотребсоюза.

1993 — 1998 гг. — начальник Атнинского АО «Агрохимсервис».

1998 — 2000 гг. — первый заместитель главы администрации — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Атнинского района РТ.

2000 — 2003 гг. — заместитель генерального директора ГУ ТатНИИСХ.

2003 — 2004 гг. — генеральный директор ООО Многолетние травы «Био — Виктория».

2004 — 2006 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по земледелию.

C 2006 г. — директор Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской Академии сельскохозяйственных наук.

Доктор сельскохозяйственных наук. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.

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