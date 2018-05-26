Свирина Анна Андреевна
Общая информация
Директор чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток»
Образование:
Окончила КГТУ им. А. Н. Туполева (2001 г.)
Трудовая деятельность:
1998 — 1999 гг. — бухгалтер ООО «Амета».
1999 — 2001 гг. — менеджер ООО «Авиакомпания IDF».
2001 — 2007 гг. — ассистент, старший преподаватель КГТУ им. Туполева.
2007 — 2011 гг. — преподаватель Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».
2011 — 2017 гг. — заведующая кафедрой экономики и управления Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».
С июля 2017 г. — директор Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».
Доктор экономических наук (2011 г.).
Лучший молодой преподавателем КНИТУ-КАИ (2009 г.).
Лучший молодой преподаватель вузов Казани (2009 г.).
Победитель республиканского конкурса преподавателей социально-экономических и гуманитарных дисциплин.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422981, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127а
- Телефон: +7(84342) 5-69-42
- Email: AASvirina@kai.ru
Дата последнего обновления: 26.05.2018