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Свирина Анна Андреевна

Образование и наука
Свирина Анна Андреевна

Общая информация

Директор чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток»

Образование:

Окончила КГТУ им. А. Н. Туполева (2001 г.)

Трудовая деятельность:

1998 — 1999 гг. — бухгалтер ООО «Амета».
1999 — 2001 гг. — менеджер ООО «Авиакомпания IDF».
2001 — 2007 гг. — ассистент, старший преподаватель КГТУ им. Туполева.
2007 — 2011 гг. — преподаватель Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».
2011 — 2017 гг. — заведующая кафедрой экономики и управления Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».
С июля 2017 г. — директор Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток».

Доктор экономических наук (2011 г.).
Лучший молодой преподавателем КНИТУ-КАИ (2009 г.).
Лучший молодой преподаватель вузов Казани (2009 г.).

Победитель республиканского конкурса преподавателей социально-экономических и гуманитарных дисциплин.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Чистополь
  • Адрес: 422981, г. Чистополь, ул. Энгельса, 127а
  • Телефон: +7(84342) 5-69-42
  • Email: AASvirina@kai.ru

Дата последнего обновления: 26.05.2018

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