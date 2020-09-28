Список персон

Горбунов Анатолий Федорович

Гос. ведомства, Муниципальная власть, Администрации районов республики
Горбунов Анатолий Федорович

Общая информация

Родился 8 июня 1958 года в пос. Федоровский Аксубаевского р-на РТ.

Образование

1985 г. — Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького по специальности «экономика и организация сельского хозяйства».

Трудовая деятельность

1979 г. — электромеханик в Чистопольской Эксплуатационно-тех. узел связи.
1979-1980 гг. — слушатель подготовительного отделения Казанского сельскохозяйственного института.
1985-1998 гг. — главный бухгалтер колхоза им. Ленина.
1998-2001 гг. — главный бухгалтер ОАО «Аксубаевский маслодельный завод».
2001-2006 гг. — руководитель отделения федерального казначейства минфина РФ по Аксубаевскому району РТ.
2006-2011 гг. — начальник управления территориального отделения департамента казначейства Аксубаевского района.
2011-2013 гг. — председатель финансовой бюджетной палаты Аксубаевского муниципального района

С мая 2013 г. — руководитель исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

Награды и звания

Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2018 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Аксубаево
  • Адрес: 423060, ул. Ленина, 8
  • Телефон: (84344) 2-93-30
  • Email: aksuba@tatar.ru
  • Сайт: aksubayevo.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 28.09.2020


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