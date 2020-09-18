Гилязова Гузель Валиахметовна

Общая информация

Родилась 13 апреля 1975 года в с. Старое Кадеево Черемшанского района РТ.

Образование

Камская государственная инженерно-экономическая академия.

Трудовая деятельность



1985-1999 гг. — портной 4 разряда ЗАОр «Народное предприятие Товиус» г. Набережные Челны.

1999-2007 гг. — мастер производственного обучения Профессионального лицея № 64.

2007-2008 гг. — специалист 1 категории отдела организационно-аналитической работы управления экономического и социального планирования.

2008-2011 гг. — ведущий специалист отдела экономики управления экономического и социального планирования.

2011-2016 гг. — начальник отдела экономики управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполнительного комитета МО г. Набережные Челны.

С сентября 2016 г. — начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполнительного комитета г. Набережные Челны.

Награды

Награждена почетной грамотой Министерства экономики РТ (2010 г.), благодарственным письмом Президента РТ (2012 г.), благодарностью руководителя исполнительного комитета города (2013 г.), почетной грамотой Министерства экономики РТ (2015 г.).

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