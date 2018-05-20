Павлов Борис Петрович

Общая информация

Вице-президент Нанотехнологического общества России

Родился в г. Арск ТАССР.

Образование:

Окончил Казанский авиационный институт (1979 г.), аспирантуру Казанского авиационного института (1999 г.)

Трудовая деятельность:

1968 — 1978 гг. — лаборант, старший лаборант, регулировщик радиоаппаратуры, наладчик-монтажник, старший инженер ГИПО, г. Казань.

1978 — 1980 гг. — ведущий инженер, заведующий лабораторией, заведующий бюро отдела НИПИ АСУ ТП.

1980 — 1990 гг. — заместитель заведующего отделом, главный конструктор проекта, главный инженер проекта, заведующий отделом ВВФ ВНИПИстатинформ, г. Казань.

1990 — 1993 гг. — начальник отдела сводного планирования администрации г. Казани.

1993 — 2001 гг. — председатель комитета по экономике и промышленности администрации г. Казани.

2001 — 2005 гг. — председатель комитета по экономике и промышленности минэкономпрома РТ в г. Казани.

2005 — 2007 гг. — первый заместитель премьер-министра РТ — министр экономики и промышленности РТ.

В 2005 г. — президент Ассоциации промышленных предприятий РТ.

2007 — 2010 гг. — первый заместитель премьер-министра РТ.

2010 — 2013 гг. — вице-президент — управляющий Казанского филиала ОАО «Газпромбанк».

С февраля 2013 г. — вице-президент ОАО «Газпромбанк», г. Москва.

Член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член президиума ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», член попечительского совета ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», член попечительского совета КГТУ им. Туполева, советник премьер-министра РТ, председатель Республиканской межведомственной комиссии по развитию наноиндустрии РТ.

Заслуженный экономист Республики Татарстан (1997 г.). Заслуженный экономист Российской Федерации (2000 г.).

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