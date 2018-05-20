Павлов Борис Петрович
Общая информация
Вице-президент Нанотехнологического общества России
Родился в г. Арск ТАССР.
Образование:
Окончил Казанский авиационный институт (1979 г.), аспирантуру Казанского авиационного института (1999 г.)
Трудовая деятельность:
1968 — 1978 гг. — лаборант, старший лаборант, регулировщик радиоаппаратуры, наладчик-монтажник, старший инженер ГИПО, г. Казань.
1978 — 1980 гг. — ведущий инженер, заведующий лабораторией, заведующий бюро отдела НИПИ АСУ ТП.
1980 — 1990 гг. — заместитель заведующего отделом, главный конструктор проекта, главный инженер проекта, заведующий отделом ВВФ ВНИПИстатинформ, г. Казань.
1990 — 1993 гг. — начальник отдела сводного планирования администрации г. Казани.
1993 — 2001 гг. — председатель комитета по экономике и промышленности администрации г. Казани.
2001 — 2005 гг. — председатель комитета по экономике и промышленности минэкономпрома РТ в г. Казани.
2005 — 2007 гг. — первый заместитель премьер-министра РТ — министр экономики и промышленности РТ.
В 2005 г. — президент Ассоциации промышленных предприятий РТ.
2007 — 2010 гг. — первый заместитель премьер-министра РТ.
2010 — 2013 гг. — вице-президент — управляющий Казанского филиала ОАО «Газпромбанк».
С февраля 2013 г. — вице-президент ОАО «Газпромбанк», г. Москва.
Член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член президиума ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», член попечительского совета ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», член попечительского совета КГТУ им. Туполева, советник премьер-министра РТ, председатель Республиканской межведомственной комиссии по развитию наноиндустрии РТ.
Заслуженный экономист Республики Татарстан (1997 г.). Заслуженный экономист Российской Федерации (2000 г.).
Контакты
- Город: Москва
- Адрес: 17420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 1
- Телефон: +7(495) 913-74-74
- Email: mailbox@gazprombank.ru
Дата последнего обновления: 20.05.2018