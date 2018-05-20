Список персон

Пономарев Александр Николаевич

Образование и наука
Пономарев Александр Николаевич

Общая информация

Ректор Института социальных и гуманитарных знаний

Родился в Москве.

Образование:

Окончил Казанский медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1984 г.)

Трудовая деятельность:

1984 — 1991 гг. — врач в различных медицинских учреждениях.
1991 — 1999 гг. — занимал руководящие должности в коммерческих фирмах.
1999 — 2013 гг. — проректор по экономическим вопросам, президент Института социальных и гуманитарных знаний.

С июля 2013 г. — ректор Института социальных и гуманитарных знаний.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16
  • Email: +7(843) 292-28-10

Дата последнего обновления: 20.05.2018

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