Пономарев Александр Николаевич
Общая информация
Ректор Института социальных и гуманитарных знаний
Родился в Москве.
Образование:
Окончил Казанский медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1984 г.)
Трудовая деятельность:
1984 — 1991 гг. — врач в различных медицинских учреждениях.
1991 — 1999 гг. — занимал руководящие должности в коммерческих фирмах.
1999 — 2013 гг. — проректор по экономическим вопросам, президент Института социальных и гуманитарных знаний.
С июля 2013 г. — ректор Института социальных и гуманитарных знаний.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16
- Email: +7(843) 292-28-10
Дата последнего обновления: 20.05.2018