Нургалиев Роберт Загитович

Общая информация

И.о. ректора ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт»

Образование:

Окончил Московский государственный технический университет им. Баумана (1991 г.), Российскую академию государственной службы при президенте РФ (2000 г.), Российский государственный институт им. И.М. Губкина (2013 г.), МГИМО (У) МИД РФ (2014 г.).

Трудовая деятельность:

1991 — 1994 гг. — инженер ТОО «Фолиант».

1994 — 1997 гг. — генеральный директор ООО НПП «Нефтегазтехкомплект».

1997 — 1999 гг. — генеральный директор ЗАО«Газстройпроект».

1999 — 2004 гг. — директор филиала ООО «Межрегионгаз», г. Новый Уренгой.

2004 — 2009 гг. — генеральный директор ООО «Нефтегазспецмонтаж».

2009 — 2011 гг. — заместитель генерального директора по подготовке производства ООО «РН-Строй».

2011 — 2016 гг. — первый заместитель генерального директора по производству ООО «РН-Сервис».

С марта 2016 г. — и.о. ректора ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной институт».

Награжден благодарностью министерства энергетики РФ (2014 г.).

Дата последнего обновления: