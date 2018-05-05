Волчков Игорь Викторович
Общая информация
Родился 5 Июля 1967 в Читинской области.
Образование:
Высшее военно-морское училище подводного плавания
Казанский технический университет
Трудовая деятельность:
1989 — 1997 гг. — служба на Северном флоте ВМФ РФ, штурман ракетного подводного крейсера стратегического назначения.
1997 по 2002 гг. — управление ФСБ РФ по РТ, старший оперуполномоченный,
2002 по 2004 гг. — ОАО «Диалог-инвестментс», заместитель Генерального директора.
2004 по 2010 гг. — директор Казанского филиала ОАО «Военно-страховая компания».
2010 — 2015 — вице-президент компании по развитию филиалов в Поволжье.
2015 год — директор ОСАО «Ингосстрах»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Петербургская, 42
- Телефон: (843) 567-27-67
- Email: filial@kazan.ingos.ru
- Сайт: www.ingos.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018