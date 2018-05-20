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Маршанский Денис Борисович

Образование и наука
Маршанский Денис Борисович

Общая информация

Директор Средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории

Родился в г. Сухой Лог Свердловской обл.

Образование:

Окончил с отличием Московскую государственную консерваторию (1997 г.)

Трудовая деятельность:

1998 — 2003 гг. — преподаватель ДМШ г. Казани.
2003 — 2013 гг. — преподаватель Казанского музыкального училища им. И. В. Аухадеева.
2004 — 2008 гг. — заместитель директора Казанского музыкального училища, директор «ДМШ при Казанском музыкальном училище».
2008 — 2013 гг. — руководитель фортепианного отдела училища.
2009 — 2012 гг. — преподаватель на кафедре специального фортепиано Казанской государственной консерватории.

C 2013 г. — директор Средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Жуковского, 14
  • Телефон: +7(843) 238-36-07
  • Email: ssmsh-kazan@mail.ru

Дата последнего обновления: 20.05.2018

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