Маршанский Денис Борисович
Общая информация
Директор Средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории
Родился в г. Сухой Лог Свердловской обл.
Образование:
Окончил с отличием Московскую государственную консерваторию (1997 г.)
Трудовая деятельность:
1998 — 2003 гг. — преподаватель ДМШ г. Казани.
2003 — 2013 гг. — преподаватель Казанского музыкального училища им. И. В. Аухадеева.
2004 — 2008 гг. — заместитель директора Казанского музыкального училища, директор «ДМШ при Казанском музыкальном училище».
2008 — 2013 гг. — руководитель фортепианного отдела училища.
2009 — 2012 гг. — преподаватель на кафедре специального фортепиано Казанской государственной консерватории.
C 2013 г. — директор Средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Жуковского, 14
- Телефон: +7(843) 238-36-07
- Email: ssmsh-kazan@mail.ru
Дата последнего обновления: 20.05.2018