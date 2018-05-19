Список персон

Исаев Алексей Викторович

Образование и наука
Исаев Алексей Викторович

Общая информация

Директор Института строительства КГАСУ

Родился в Казани.

Образование:

Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство» (2000 г.).

Трудовая деятельность:

2000 — 2001 гг. — младший научный сотрудник кафедры МК и ИС.
С 2003 г. — работа на кафедре МК и ИС КГАСУ.

С 2016 г. — директор института строительства КГАСУ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, г. Казань, ул. Зеленая, 1, корпус 4, каб. 4-202
  • Телефон: +7(843) 510-46-72
  • Email: isaev@ksaba.ru

Дата последнего обновления: 19.05.2018

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