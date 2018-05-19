Исаев Алексей Викторович
Общая информация
Директор Института строительства КГАСУ
Родился в Казани.
Образование:
Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство» (2000 г.).
Трудовая деятельность:
2000 — 2001 гг. — младший научный сотрудник кафедры МК и ИС.
С 2003 г. — работа на кафедре МК и ИС КГАСУ.
С 2016 г. — директор института строительства КГАСУ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Зеленая, 1, корпус 4, каб. 4-202
- Телефон: +7(843) 510-46-72
- Email: isaev@ksaba.ru
Дата последнего обновления: 19.05.2018