Список персон

Ившин Игорь Владимирович

Образование и наука
Ившин Игорь Владимирович

Общая информация

Директор Института электроэнергетики и электроники Казанского государственного энергетического университета

Образование:

Окончил Казанское высшее военное инженерное училище, квалификация инженер-электрик (1982 г.).

Трудовая деятельность:

1982 — 1993 г. — служба на Центральном государственном испытательном ракетном полигоне министерства обороны РФ г. Капустин Яр.
1993 — 2010 г. — служба в Казанском ВВКАУ.
2010 — 2012 гг. — профессор кафедры «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» КНИТУ (КАИ).
С 2012 г. — заведующий кафедрой ЭПП Казанского государственного энергетического университета.
С 2014 г. — директор Института электроэнергетики и электроники Казанского государственного энергетического университета.

Доктор технических наук, профессор.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51
  • Телефон: +7(843) 519-42-73
  • Email: iee.14@mail.ru

Дата последнего обновления: 19.05.2018

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