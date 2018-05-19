Ившин Игорь Владимирович
Общая информация
Директор Института электроэнергетики и электроники Казанского государственного энергетического университета
Образование:
Окончил Казанское высшее военное инженерное училище, квалификация инженер-электрик (1982 г.).
Трудовая деятельность:
1982 — 1993 г. — служба на Центральном государственном испытательном ракетном полигоне министерства обороны РФ г. Капустин Яр.
1993 — 2010 г. — служба в Казанском ВВКАУ.
2010 — 2012 гг. — профессор кафедры «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» КНИТУ (КАИ).
С 2012 г. — заведующий кафедрой ЭПП Казанского государственного энергетического университета.
С 2014 г. — директор Института электроэнергетики и электроники Казанского государственного энергетического университета.
Доктор технических наук, профессор.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51
- Телефон: +7(843) 519-42-73
- Email: iee.14@mail.ru
Дата последнего обновления: 19.05.2018